2021/11/13 | 18:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت محافظة المثنى، جعل دوام المدارس حضوريًا لـ5 أيام في الأسبوع.

ووفقًا لوثيقة صادرة من المحافظ أحمد منفي حصل عليها "ألترا عراق"، أنه "نظرًا للانخفاض بعدد الإصابات بفيروس كورونا ولأجل الانتظام بدوام المدارس واستنادًا للصلاحيات الممنوحة إلينا تقرر أن يكون دوام المدارس (الابتدائية، والمتوسطة والاعدادية) حضوريًا لمدة 5 أيام في الأسبوع باستثناء يوم السبت الذي يكون فيه التدريس الكترونيًا".

وأضاف: "توجيه إدارات المدارس كافة للالتزام التام بتعليمات وتوصيات خلية الأزمة في ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والتباعد الاجتماعي للكوادر التدريسية والطلية على حد سواء".

وأشار إلى أن "تلك التعليمات تطبق ابتداءً من تاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2021".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة تعلن تطبيق إبراز بطاقة التطعيم في الجامعات والمدارس

مؤتمر وزارة الصحة يحذر من موجة رابعة ويطلق حملة للتطعيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة| تربية المثنى تقرّر أن يكون الدوم حضوريًا لـ5 أيام في الأسبوع) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة| تربية المثنى تقرّر أن يكون الدوم حضوريًا لـ5 أيام في الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).