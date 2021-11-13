2021/11/13 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة الخارجية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، "بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية ترحب بإدراج مجلس الأمن الدولي قيادات حوثية ضمن قائمة العقوبات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية ترحب بإدراج مجلس الأمن الدولي قيادات حوثية ضمن قائمة العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).