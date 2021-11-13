2021/11/13 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أضافت الشركات في أمريكا الشمالية عددًا قياسيًا من الروبوتات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام لتسريع خطوط التجميع وكافحت لإضافة عمال بشريين.وطلبت المصانع والمستخدمون الصناعيون الآخرون 29000 روبوت، بزيادة 37% عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أزمة في الكفاءات البشرية ..



أميركا توظف عددآ قياسيآ من الروبوتات المركز الخبري الوطني.

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