الحكومة العراقية ..توقف الرحلات إلى بيلاروسيا وتسحب رخصة قنصلها في بغداد

2021/11/13 | 19:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، إن العراق أوقف رحلات الطيران المباشر بين العراق وروسيا البيضاء، فضلاً عن سحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد.

وأضاف المسؤول العراقي أن هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر روسيا البيضاء وبولندا.

وأك...

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