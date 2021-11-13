مقتل ثلاثة عراقيين داخل مخيم الهول في سوريا على يد داعش

2021/11/13 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نساء وأطفال خلال إعادة قسم من المتواجدين في مخيم الهول إلى ديارهم في 20 شباط/فبراير 2021 © ا ف ب/ارشيف دليل سليمان بيروت (أ ف ب) – قتل ثلاثة عراقيين، بينهم امرأة، خلال يومين برصاص أطلقه عناصر متوارون من تنظيم الدولة الإسلامية داخل مخيم الهول، الخاضع لسلطة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، […]

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