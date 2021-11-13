جدارية بغداد .. العزف المنفرد البعيد

2021/11/13 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدارية بغداد دلال بشار الثانية عشرة بعد منتصف الليل هذا ما كانت تشير إليه عقارب الساعة، في الحقيقة لم يعد يهمني إن كان الوقت ليلا ام نهارا، فكله أصبح عندي واحدا منذ تلك اللحظة، كل الأشياء أصبحت لا شيء لم أعد أهتم بالحياة كالسابق فلا شروق الشمس بات يغريني ولا حتى اكتمال البدر أتصدقون […]

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