بولندا تعتزم بناء سياج جديد على الحدود مع بيلاروسيا

2021/11/13 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعتزم السلطات البولندية استكمال بناء سياج جديد على الحدود مع بيلاروس بحلول منتصف السنة المقبلة.

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وقال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم السبت، إن "سلطات بلاده تسعى جاهدة لاستكمال هذا العمل بنهاية النصف الأول من العام المقبل"، مشيراً إلى أن "السياج الحدودي الجديد سيكون بطول 180 كيلومترا وارتفاع 5 أمتار".

وأضاف الوزير أنه "لن يكون هذا سوراً، بل سيكون سياجاً هندسياً مزودا بمعدات إلكترونية حديثة: كاميرات للرؤية الليلية وأجهزة استشعار للحركة وكاميرات مراقبة"، وفق "تاس".

وروسيا حليف وثيق لروسيا البيضاء التي يتهمها الاتحاد الأوروبي باختلاق أزمة على حدوده من خلال نقل آلاف المهاجرين جوا ودفعهم لعبور الحدود إلى بولندا بطريق غير مشروع.

وتشهد الحدود بين بولندا وبيلاروس توترا منذ أسابيع، ازداد حدة في الأيام الأخيرة بعد تجمع آلاف المهاجرين هناك، الذين يحاولون الدخول إلى بولندا ثم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وخاصة ألمانيا.

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