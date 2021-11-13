زلزال قوي يضرب غرب أستراليا

2021/11/13 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، هز اليوم السبت منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في غرب أستراليا، على بعد 24 كيلومترا من بلدة ماربل بار الصغيرة.من جانبه قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم السبت، إن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة، وكان على عمق 40 كيلومترا.

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