أطباء: قتيلان إضافيان خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب في الخرطوم

2021/11/13 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أطباء إن قوات الأمن السودانية قتلت السبت في الخرطوم متظاهرَين آخرين خلال مسيرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وقالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين في بيان، إن القتيلين توفيا في مستشفيين مختلفين، موضحة أن أحدهما أصيب بالرصاص الحي، فيما توفي الآخر اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن عمليات القتل الأخيرة ترفع عدد القتلى يوم السبت إلى ثلاثة.

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