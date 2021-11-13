بيزوس: الناس سيولدون في الفضاء ويزورون الأرض للإجازة

2021/11/13 | 19:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الملياردير الأمريكي جيف بيزوس رئيس شركة “أمازون”، إن الناس سيولدون في الفضاء ويعيشون في أسطوانات عملاقة عائمة، وسيكون الفضاء منزل البشرية في المستقبل بعد قرون من الآن، وسيزورون الأرض في إجازة بالطريقة التي يزورون بها المتنزهات.وأشار موقع “إنسايدر” الأمريكي، يوم السبت، إلى أن بيزوس ناقش خطط شركته “بلو أوريجين”، والعلاقة بين استكشاف […]

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