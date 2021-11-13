ازمة المهاجرين تدفع بولندا لبناء سياج على حدود بيلاروس

2021/11/13 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم السلطات البولندية، استكمال بناء سياج جديد على الحدود مع بيلاروس بحلول منتصف السنة المقبلة.صرح بذلك وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم السبت، وأكد أن سلطات بلاده تسعى جاهدة لاستكمال هذا العمل بنهاية النصف الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن السياج الحدودي الجديد سيكون بطول 180 كيلومترا وارتفاع 5 أمتار.

وأضاف الوزير أنه “لن يكون هذا سورا، بل سيكون سياجا هندسيا مزودا بمعدات إلكترونية حديثة: كاميرات للرؤية الليلية وأجهزة استشعار للحركة وكاميرات مراقبة”.

وتشهد الحدود بين بولندا وبيلاروس توترا منذ أسابيع، ازداد حدة في الأيام الأخيرة بعد تجمع آلاف المهاجرين هناك، الذين يحاولون الدخول إلى بولندا ثم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وخاصة ألمانيا.

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