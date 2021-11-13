2021/11/13 | 19:53 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حث أكثر من 16 نائبا بريطانيا حكومة المملكة المتحدة على منع السعودية من تنفيذ حكم الإعدام على الأكاديمي السعودي حسن المالكي، بحسب صحيفة الإندبندنت.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشرعون بريطانيون يطالبون بالإفراج عن أكاديمي سعودي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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