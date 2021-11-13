طقس العراق: امطار متوقعة بدءا من هذا اليوم

2021/11/13 | 19:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، السبت، إلى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة يوم الاثنين المقبل.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في تدوينة تابعها NRT عربية، (13 تشرين الثاني 2021): إن "خرائط الطقس تشير إلى أجواء مستقرة باردة ليلا ومعتدلة نهارا، مع غياب فرص الأمطار يوم غد الأحد، عدا فرص أمطار رعدية متفرقة على المنطقة الغربية وبالاخص منطقة الرطبة خلال المساء".

وأضاف العلي، أن "البلاد على موعد مع حالة عدم استقرار يوم الاثنين المقبل، وذروتها يوم الثلاثاء على مناطق الجنوب والفرات الاوسط، وبشكل ضعيف جدا على مناطق الوسط".

واوضح، أن "الأمطار ستكون رعدية وعلى فترات متقطعة وعشوائية، وتغزر في بعض المناطق، وستكون في مناطق الشمال واغلب مناطق الوسط الفرص ضعيفة".

وتابع العلي، أن "درجات الحرارة المتوقعة العظمى خلال النهار، ستكون كما يلي":

المنطقة الشمالية 18 إلى 22

المنطقة الوسطى 23 إلى 24

الفرات الأوسط 24 إلى 25

المنطقة الجنوبية 25 إلى 26

المنطقة الغربية 18 إلى 20

وأشار إلى أن "درجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال الفجر، ستكون كما يلي":

المنطقة الشمالية صفر إلى 8

المنطقة الوسطى 8 إلى 11

الفرات الأوسط 11 إلى 12

المنطقة الجنوبية 12 إلى 13

المنطقة الغربية 7 إلى 9

المناطق الجبلية..



تحت الصفر

وختم العلي، ان "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة في المناطق الغربية من البلاد".

N.A

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