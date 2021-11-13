2021/11/13 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاحتفالات معجبيها من أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، الجمعة، بإنهاء وصاية والدها عليها بعد معركٍة قضائيٍة طويلة.

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