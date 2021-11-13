المنتخب الوطني يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة كوريا الجنوبية

2021/11/13 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة - واععاودَ المنتخبُ الوطنيّ العراقي، عصر اليوم السبت، تدريباته على ملعبِ حمد الكبير الخاصِ بالنادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لمواجهةِ كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في إطارِ التصفياتِ المؤهلةِ لمونديال قطر 2022.وابتدأت الحصةُ التدريبيّة بمحاضرةٍ قصيرةٍ من المدرب (أدفوكات) أشارَ فيها إلى بعضِ الجوانب التكتيكيّة التي رافقت مباراةَ سوريا، مؤكداً أهميةِ وصعوبةِ المواجهةِ المقبلة أمام كوريا الجنوبية.وشاركَ في تدريباتِ اليوم وفقاً لبيان صادر عن اتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، جميعُ اللاعبين بما فيهم اللاعب (أمير العماري) الذي سيغيبُ عن مواجهةِ كوريا بسبب الحرمان، لكن الجهاز الفني فضّل بقاءه ضمن وفدِ المنتخبِ الوطنيّ ومواصلة التدريبات مع زملائه لزيادةِ الانسجامِ بوجود عددٍ من الوجوهِ الجديدةِ، باستثناء اللاعب (علي فائز) الذي تدربَ بشكلٍ منفردٍ رغم تماثله للشفاء بعد الوعكةِ الصحيةِ التي تعرضَ لها قبل أيامٍ (التهاب القصبات). وعبّرَ المدربُ المساعد، كورنيليس بوت، عن تفاؤله بتحقيقِ نتيجةِ الفوزِ في مباراة كوريا الجنوبية، موضحاً أن "الجهاز الفني أخذَ على عاتقهِ أن تكون للوجوهُ الشابة فرصة التواجد في المنتخب الوطنيّ، وهو في طور اكتسابِ الخبرةِ، وكل ما نحتاجه أن يتحقق الفوزُ لنمضي قدماً في التصفيات". وأشار إلى أن "الحظ وقفَ عاثراً أمامنا في مواجهةِ سوريا بإضاعةِ فرصٍ محققةٍ للتسجيل".وحضرَ تدريبات المنتخب الوطني وزير الشباب والرياضة (عدنان درجال) رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، مقدماً دعمه للجهازِ الفني ولجميعِ اللاعبين من أجل تحقيق نتيجةٍ ايجابيةٍ في المباراةِ المقبلة ضد كوريا الجنوبية، كما حضرَ تدريبات أسود الرافدين الدوليان السابقان مجبل فرطوس وهشام علي.

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