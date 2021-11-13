2021/11/13 | 20:13 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أجنحة الشام للطيران" السورية تعلق رحلاتها نحو عاصمة بيلاروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/13 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أجنحة الشام للطيران" السورية تعلق رحلاتها نحو عاصمة بيلاروس) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أجنحة الشام للطيران" السورية تعلق رحلاتها نحو عاصمة بيلاروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).