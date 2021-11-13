الأحياء الصناعية في كردستان

2021/11/13 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة وضع الصحة والبيئة الأحياء في الصناعية في كردستان

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