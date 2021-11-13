الهجرة تعلن تجهيز النازحين بـ'إمدادات' لمواجهة الشتاء.. ماذا تضمنت؟

2021/11/13 | 20:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، توزيع 20 لترا من النفط ومدافئ وبطانيات لكل عائلة نازحة في مخيمات النازحين.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (13 تشرين الثاني 2021)، إن "المخيمات مر على انشائها سبع سنوات، والوزارة ملتزمة ضمن الإمكانيات المتوفرة بإعادة تقييم وضع الخيم في كل عام من ناحية اندثارها واستهلاكها واستبدالها".

وأضاف عباس، أن "الوزارة بدأت بتغيير بعض الخيم في السليمانية، إضافة إلى توزيع "جليكانات" بحدود 20 لترا من النفط ومدافئ وبطانيات"، لافتا إلى ان "الوزارة تقوم بهذا الأمر في كل عام".

وتابع، ان "العوائل ومع دخول فصل الشتاء كيفت وضعها بهذه المواد والإمدادات"، مؤكدا أن "الوزارة متأهبة لأي حالة تستوجب التدخل".

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