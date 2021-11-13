الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق النسخة الأولى من دوري السيدات:

2021/11/13 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في خطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

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