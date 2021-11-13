2021/11/13 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، طبيعة مهامها بعد إرسال جميع الطعون الانتخابية وملاحقها إلى الهيئة القضائية، فيما حددت مهمة الهيئة الأساسية وصلاحياتها.وقالت نبراس أبو سودة، مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: ارسلنا جميع الطعون للهيئة القضائية ونحن بانتظار القرارات المركز الخبري الوطني.

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