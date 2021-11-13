2021/11/13 | 20:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4TTKAv62oCQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرتغال تحظر على المدراء الاتصال بموظفيهم خارج ساعات العمل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرتغال تحظر على المدراء الاتصال بموظفيهم خارج ساعات العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).