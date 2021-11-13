المفوضية توضح صلاحيات الهيئة القضائية في ملف الطعون وملاحقها

2021/11/13 | 20:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوضحت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، طبيعة مهامها بعد إرسال جميع الطعون الانتخابية وملاحقها إلى الهيئة القضائية، فيما حددت مهمة الهيئة الأساسية وصلاحياتها.وقالت نبراس أبو سودة، مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تم ارسال جميع الطعون وملاحقها للهيئة القضائية، وبعد ذلك ستنتظر المفوضية قرارات الهيئة بشأنها لتكون محل التنفيذ فيما لو طلبت الهيئة تنفيذ اي قرار جديد".وأضافت: "بعد انتهاء العشرة ايام أمام الهيئة للنظر بالطعون وملاحقها، وفيما لو احتاجت لفترة اضافية، فنعتقد أن الموضوع منظم بقانون للتعامل مع هذا الأمر، من صلاحية المفوضية رفع التوصيات ونتائج الطعون للهيئة وهي من تحسم الموقف".وتابعت أن "مجموع الطعون المرفوعة 1436، أضيف اليها 87 ملحق طعن وجميعها رفعت للهيئة القضائية، وتوصيات مجلس المفوضين غير ملزمة للهيئة، والاخيرة هي صاحب القرار".وتابعت أن "المفوضية ستنتظر ما ستقرره الهيئة القضائية، في حال طلبت تطبيق قرار جديد، فالمفوضية ستطبقه"، مشيرة إلى أن "الهيئة لم تتقدم باعتراض حتى الآن على اجراءات وعمل مجلس المفوضين".

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