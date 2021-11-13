التربية ترد على صحفية عربية تحدثت عن لقاء الوزير مع دبلوماسي باكستاني

2021/11/13 | 20:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت وزارة التربية، السبت، بشأن أنباء وردت في صحيفة عربية، مفادها أن "وزير التربية علي الدليمي التقى بدبلوماسي باكستاني".

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2021)، إن "وزارة التربية تستغرب الأخبار الكاذبة التي صدرت عن جريدة النهار وتؤكد مقاضاتها قانونياً، وهي حريصة على العملية التعليمية برمتها بإشراف المعلمين والمدرسين العراقيين حصراً".

وأضافت، أن "الاخبار الكاذبة والملفقة التي صدرت عن صحيفة غير مهنية تدل على مدى الايغال في هذا السلوك الشائن الذي يبدو انه بات طريقاً للانتشار عبر التلفيق والافتراء والذي لا يناسب الا الصحافة المشبوهة".

وتابعت، "وننفي لقاء وزير التربية مع أي دبلوماسي باكستاني لا من قريب ولا من بعيد كما ادعت الصحيفة"، مبينة أن "الوزارة تفخر بالمستوى العلمي والخبرة العالية للمعلم والمدرس العراقي وانها لن تتنازل عن تلك الثوابت في خطتها ومهنيتها والإبقاء على تدريس وتربية الاجيال من قبل العراقيين مع جل الاحترام للجاليات الأخرى".

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