الحرس الثوري الإيراني يوضح تفاصيل احتجاز ناقلة نفط في بحر عمان

2021/11/13 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسیري تفاصيل جديدة عن المواجهة الأخيرة مع القوات الأمريكية في حادثة “احتجاز ناقلة تحمل شحنة نفط إيرانية في مياه بحر عمان”.

وقال قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال تنكسيري في مقابلة يوم امس مع التلفزيون الايراني: “صواريخنا كانت جاهزة للرد على اي خطوة من قبل الأمريكان”.

وأضاف: “ناقلة النفط التي احتجزناها كانت تحمل شحنة نفط إيرانية (مهربة) وقمنا باسترجاعها”

ولفت تنكسيري إلى أن القوات الأمريكية استخدمت 5 مدمرات إضافة إلى الطائرات و المسيرات لمواجهة القوات الإيرانية.

وتابع قائلا: “نحن نكثف تدريباتنا العسكرية ونعمل على زيادة مدى صواريخنا يوما بعد يوم، ومستعدون لمواجهة التهديدات”.

وفي 3 نوفمبر أكد الحرس الثوري الإيراني صحة الأنباء عن احتجازه ناقلة نفطية قال إن الجيش الأمريكي “حاول استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان”، وهو ادعاء وصفته واشنطن بأنه “غير صحيح”.

وأكدت حكومة فيتنام في 4 نوفمبر أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي.

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