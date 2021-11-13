الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نقص التواصل من قبل إيران مثير للاستغراب

2021/11/13 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن استغرابه إزاء نقص التواصل من قبل الحكومة الجديدة التي وصلت إلى الحكم في إيران منذ شهر أغسطس الماضي.وأكد غروسي، خلال مؤتمر […]

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