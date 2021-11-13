الداخلية توضح المسار القانوني عند اعتقال المتسولين

2021/11/13 | 21:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، السبت، حول ظاهرة التسول.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المحنا خلال استضافته فيس إحدى نشرات القناة الرسمية، تابعها "ناس" (13 تشرين الثاني 2021)، إن "وزارة الداخلية يقع على عاتقها اعتقال المتسولين واحالتهم الى القضاء وفق مواد مخالفة (بسيطة) لا يعدو حكمها أيام أو ساعات".

وعزا المحنا تشرد الأطفال في الشوارع إلى "الوضع المادي أو بسبب مشاكل عائلية"، مبيناً أن "تداعيات هذا الأمر خطيرة جدا، لأن هؤلاء كلهم سيكونون مشاريع إجرام في المستقبل".

ودعا "الحكومة المقبلة إلى أخذ هذا الأمر على عاتقها ووضعه في خططها، لا سيما وأن الحلول تحتاج إلى بنى تحتية"، لافتاً إلى "وجود عصابات منظمة تقوم بإيواء المتسولين ورغم صعوبة الوصول لهم لكن تمكنت أجهزتنا الأمنية من اعتقال بعضهم".

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