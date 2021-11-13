الصحة توضح بشأن قضية 'الجثة مقطوعة الرأس'

2021/11/13 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، نفي ما عرضته إحدى القنوات الفضائية، بشأن وصول جثة إلى دائرة الطب العدلي "مقطوعة الرأس".

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2021)، إنه "نفت دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة ما عرضته قناة دجلة الفضائية حول إخراج جثة بدون رأس بعد وصولها كاملة".

وأضاف البيان، أنه "تم ارسال الجثة بعد إجراء عملية فتح القبر وبقرار قضائي وإشراف لجنة مشتركة مختصة في محافظة النجف، وحسب الضوابط الأصولية، وتم استلامها في دائرة الطب العدلي وتصويرها ومعاينتها والكشف عليها من قبل أعضاء لجنة مختصة".

واوضح، انه "تبين عدم وجود الرأس مع الجثة أساسا كما بينت الصور ومشاهدات الاطباء القائمين على التشريح، وثبت ذلك بتقرير رسمي وبتوقيع اعضاء اللجنة، كما وتم تشكيل لجنة تحقيقية من دائرة التفتيش في مركز الوزارة لمراجعة الإجراءات والتثبت من تفاصيلها، وتأكدت سلامة جميع الإجراءات حسب الضوابط والتعليمات القانونية والفنية وأن الخبر الذي بثته فضائية دجلة عارٍ عن الصحة تماما، ويتحمل من يقوم ببث هذه الأخبار الكاذبة كافة التبعات القانونية لبث أخبار غير صحيحة".

وتابع البيان، "كما وتدعو الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى اخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي الموثوق قبل بثها علما أن ابواب الوزارة مفتوحة للتعاون مع كافة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة".

N.A

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