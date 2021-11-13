2021/11/13 | 21:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تورط مسؤولين في مكتب رئاسة الوزراء بالترويج للجامعات المزورة للشهادات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: b3ha1Alznno
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تورط مسؤولين في مكتب رئاسة الوزراء بالترويج للجامعات المزورة للشهادات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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