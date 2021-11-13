2021/11/13 | 21:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية للالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر المقبل، محذرًا من خطورة تداعيات تأجيل هذا الاستحقاق الهام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العربي يحذر من خطورة تأجيل الانتخابات الليبية: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لإجرائها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العربي يحذر من خطورة تأجيل الانتخابات الليبية: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لإجرائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).