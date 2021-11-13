سباق التجنيس.. الخليج يفتح أبوابه لـ

2021/11/13 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت دول الخليج وفي مقدمتهم السعودية والإمارات خطوات غير مسبوقة في فتح باب التجنيس ومنح الإقامات الدائمة للكفاءات وأصحاب الخبرات، في محاولة لتنمية اقتصاداتها والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.

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