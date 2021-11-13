الهند تعلن مقتل 26 متمرداً ماوياً باشتباك مسلح في غاباتها النائية

2021/11/13 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، مقتل 26 متمرداً ماوياً على الأقل، في اشتباك مسلح مع قوات خاصة في إحدى غابات البلاد النائية، في أحدث مواجهة دامية ضمن هذا النزاع الأطول هناك.وذكرت الشرطة، أن "ثلاثة من القوات الخاصة أصيبوا بجروح بالغة في الاشتباك الذي استمر ساعات في غابات منطقة غادشيرولي الكثيفة على بعد ألف كيلومتر شرق مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا".وغادشيرولي واحدة من عشرات معاقل الماويين التي تنتشر في المناطق الغنية بالمعادن وسط وشرق الهند، حيث يقاتل عشرات آلاف المتمردين الحكومة الهندية من أجل حقوق أفضل للشعوب الأصلية والمهمشة في هذه المناطق وفقاً للمتمردين.ولفتت الشرطة، إلى أن "تبادلا لإطلاق النار بدأ بعد اعتراض قوات خاصة تابعة لها مجموعة من المتمردين في غابة ماردينتولا".وصرح ضابط في شرطة ولاية ماهاراشترا لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته بأن "26 على الأقل من الناكسال قتلوا".وأضاف الضابط، أن "القوات الخاصة ما زالت تجري عملية تمشيط في المنطقة النائية بحثا عن فارين وسط إطلاق نار متقطع".وأفاد قائد شرطة غادشيرولي، أنكيت غويال، لوكالة فرانس برس، بأنهم "يحاولون سحب جثث القتلى الماويين، مضيفا أن "العدد الدقيق للضحايا وهوياتهم سيعرف بعد انتشال الجثث".وقال غويال، إن "ثلاثة من أفراد قوات الشرطة الخاصة نقلوا جوا إلى مدينة ناغبور لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة".والاشتباك الدامي في غادشيرولي هو أحدث مواجهات التمرد الماوي في الهند الذي بدأ في الستينات وأودى بالآلاف.وكشفت الشرطة في ولاية جهارخاند، الجمعة، أنها ألقت القبض على الزعيم البارز في الجماعة المتمردة المحظورة براشانت بوز بعد أن وضعت مكافأة قدرها 10 ملايين روبية (134 ألف دولار) لمن يساعد في القاء القبض عليه.وبوز متهم بتدبير أكثر من 100 هجوم عنيف على مدى العقود الأربعة الماضية.

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