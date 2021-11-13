2021/11/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال يتوجه الدنماركيون يوم الثلاثاء المقبل 16 تشرين الثاني الى صناديق الإقتراع لإختيار أعضاء مجالس المدن "مجالس المحافظات" في 98 مدينة للفترة من بداية عام 2022 لغاية نهاية 2025.



- تجري انتخابات مجالس المدن كل أربع سنوات في شهر تشرين الثاني، ويبدأ عمل المجلس الجديد منذ اليوم الأول للسنة التالية.



- تنتخب كل مدينة مجلساً لها حسب عدد السكان، وينتخب المجلس المُنتخب محافظاً للمدينة يكون المسؤول التنف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+81 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+81 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).