النفط الوطنية تبحث عدة ملفات من بينها سبل تعزيز الاحتياطي المثبت

2021/11/13 | 21:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدت شركة النفط الوطنية التابعة لوزارة النفط، اليوم السبت، اجتماعاً بحث عدة ملفات من بينها سبل تعزيز الاحتياطي المثبت من النفط والغاز.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

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