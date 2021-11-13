العراق يتحرك بشأن مهاجريه في بيلاروسيا: الموقف اتجه لمناح خطيرة

2021/11/13 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، ان موقف العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا يتجه لمناح خطيرة، مشيرة إلى تسيير رحلة استثنائية من منسك لبغداد خلال 48 ساعة لإرجاع الراغبين بالعودة.

وذكر وكيل وزير الهجرة كريم النوري في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم (13 تشرين الثاني 2021)، إن "وزارة الهجرة تتابع ملف أزمة الهجرة غير الشرعية من بيلاروسيا إلى بولندا ومنذ اندلاعها أصدرت الحكومة قرارا بوقف الرحلات إلى بيلاروسيا كبادرة حسن نية تجاه الاتحاد الأوروبي".

وأضاف النوري، ان "تدفق العراقيين لبيلاروسيا يتم من دول لها حدود معها، الشريط الحدودي بين لتوانيا ولاتيفيا وبيلاروسيا مع بولندا يمتد لـ600 كم ونطالب الأجهزة الأمنية في تلك الدول بالسيطرة عليه".

وتابع، ان "الحكومة العراقية تتابع بدقة وضع العراقيين العالقين على الحدود ووزير النقل وصل إلى موسكو وهناك حركة وخلال 48 ساعة ستكون هناك رحلة استثنائية من بيلاروسيا للعراق والعودة طوعية ولا نستطيع اجبارهم على العودة".

وبشأن موقف الحكومة من تعرض عراقيين عالقين هناك لانتهاكات بحقوق الانسان أوضح النوري أن "الحكومة العراقية تتواصل مع الدول والعراقيين، وطالبنا تلك الدول بالتعامل بانسانية مع العراقيين وتم منح من لا يملكون جواز سفر ورقة عبور للعودة".

وبين، ان "الاتحاد الأوروبي مصر على عدم منح القادمين لبولندا من بيلاروسيا ودول أخرى اللجوء، وهذا الأمر موقفه واضح ونتوجه للعراقيين هناك بمناشدتهم للعودة الطوعية للبلاد".

وأكمل: "نطالب بيلاروسيا بتوضيح الموقف لأنها تقول إن عصابات هي من تقوم بابتزاز العراقيين واخذ أموال منهم والموقف اتجه لمناح خطيرة، وشكلنا لجنة حكومية عراقية بوزارة الخارجية لمتابعة شؤون العراقيين هناك وهيأنا لهم رحلة استثنائية للعودة".

وأشار النوري، إلى ان "بيلاروسيا استخدمت العراقيين كورقة ضغط امام الاتحاد الأوروبي وعلى العراقيين الحذر من ذلك لأن الخطر كبير، وطالبنا الدول الاقليمية المجاورة كإيران وتركيا بعدم منح العراقيين حق السفر منهما إلى بيلاورسيا".

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