الداخلية توضح الاجراءات القانونية عند اعتقال المتسولين

2021/11/13 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الداخلية، السبت، حول ظاهرة التسول، مؤكدة ان تداعيات هذا الامر خطيرة جدا لانهم سيكونون مشاريع إجرام في المستقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد المحنا في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (13 تشرين الثاني 2021)، إن "وزارة الداخلية يقع على عاتقها اعتقال المتسولين واحالتهم الى القضاء وفق مواد مخالفة (بسيطة) لا يعدو حكمها أيام أو ساعات".

وعزا المحنا تشرد الأطفال في الشوارع إلى "الوضع المادي أو بسبب مشاكل عائلية"، مبيناً أن "تداعيات هذا الأمر خطيرة جدا، لأن هؤلاء كلهم سيكونون مشاريع إجرام في المستقبل".

ودعا "الحكومة المقبلة إلى أخذ هذا الأمر على عاتقها ووضعه في خططها، لا سيما وأن الحلول تحتاج إلى بنى تحتية"، لافتا إلى "وجود عصابات منظمة تقوم بإيواء المتسولين ورغم صعوبة الوصول لهم لكن تمكنت أجهزتنا الأمنية من اعتقال بعضهم".

N.A

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