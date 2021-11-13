اجتماع حكومي لمناقشة سبل تعزيز الاحتياطي المثبت من النفط والغاز

2021/11/13 | 22:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقدت شركة النفط الوطنية التابعة لوزارة النفط، اليوم السبت، اجتماعاً بحث عدة ملفات من بينها سبل تعزيز الاحتياطي المثبت من النفط والغاز.وذكرت الوزارة، في بيان، أن “شركة النفط الوطنية عقدت اجتماعاً برئاسة إحسان عبد الجبار إسماعيل رئيس الشركة وبحضور نائبي الرئيس واعضاء المجلس”، لافتة إلى أن “جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة اليات تحديث […]

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