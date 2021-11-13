العثور على جثة مهاجر سوري شاب في غابة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

2021/11/13 | 22:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على جثة شاب سوري، الجمعة، في غابة بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية، بحسب تغريدة للشرطة البولندية.

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