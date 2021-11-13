السودان.. خمسة قتلى برصاص الجيش في صفوف المتظاهرين ضد الانقلاب

2021/11/13 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل خمسة متظاهرين السبت، خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الالآف ضد الانقلاب العسكري في السودان فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيّل للدموع على محتجّين في الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

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