القبض على 8 متسللين قادمين من الحدود السورية

2021/11/13 | 22:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على 8 متسللين قادمين من سوريا باتجاه نينوى.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 تشرين الثاني 2021)، انه "بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد حركة عدد من الاشخاص غادروا العراق بطريقة غير مشروعة الى سوريا عام ٢٠١٦ وحاولوا العودة بنفس الطريقة عبر سلوك التسلل من المناطق الحدودية".

وأضاف البيان أنه " تم تحديد الجهة المقصودة لتسللهم وهي قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى وعلى ضوء ذلك و بمشاركة كتيبة استطلاع الفرقة واستخبارات لواء المشاة ٧٢ وقوة من الفوج الاول للواء تم نصب كمين لهم والقبض عليهم بعد اجتيازهم للحدود".

وتابعت الخلية، "تبين انهم ٨ اشخاص يحملون الجنسية العراقية , وقد تم احالتهم للجهة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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