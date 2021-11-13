خطوة متقدمة لاسقاط الانقلاب - تاج السر عثمان

2021/11/13 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 جاءت مليونية الغضب في 13 نوفمبر خطوة متقدمة في مواجهة الانقلاب العسكري ، بعد مواكب 30 أكتوبر ، فرغم اغلاق الكباري والانترنت ، وحملات الاعتقالات الاستباقية لقادة لجان المقاومة والناشطين النقابيين ، والتهديد والوعيد ، وقمع المواكب الوحشي للمظاهرات في نقاط تجمعها، ودور القناصة من اسطح العمارات التي تم تصويرها وتسجيلها ، واطلاق النار من قبل اصحاب المواتر التابعين للامن علي المتظاهرين وتس ......





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