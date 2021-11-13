مقتل واصابة 70 سجيناً بأعمال شغب في أحد سجون الإكوادور

2021/11/13 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الإكوادورية، اليوم السبت، مقتل واصابة 70 سجينا بأعمال شغب في سجن غواياكيل.وقال قائد الشرطة تانيرا فاريلا في تصريح، إن “الصدامات بين السجناء أسفرت عن “مقتل 58 سجينا وجرح 12 آخرين”.من جانبه قال بابلو أروسيمينا، حاكم ولاية غواياس وعاصمتها غواياكيل إن تدخل الشرطة لإعادة إرساء النظام “أنقذ أرواحا”.وقُتل هذا العام نحو 300 سجين في مراكز احتجاز في الإكوادور حيث تقع اشتباكات عنيفة بين سجناء على صلة بعصابات المخدرات غالبا ما تتحول إلى أعمال شغب.وارتفع العدد الإجمالي للسجناء بنسبة ثلاثين بالمئة خلال السنوات الست الماضية بينما تم خفض الميزانية من 150 مليون دولار إلى 99 مليون دولار خلال الفترة نفسها.وتضم الإكوادور 65 سجنا يتسع كل منها لثلاثين ألف نزيل لكن يضم وسطيا 39 ألفا بزيادة ثلاثين بالمئة عن قدرتها.

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