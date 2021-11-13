أوكرانيا تنوي نشر صواريخ “نيبتون” على حدودها الجنوبية

2021/11/13 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، أن بلاده تخطط لنشر منظومات صواريخ “نيبتون” المضادة للسفن على حدودها الجنوبية.وخلال زيارة قام بها إلى مدينة بيرديانسك جنوبي البلاد قال الوزير […]

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