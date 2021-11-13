2021/11/13 | 22:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل ضابط في الشرطة باشتباك مع مسلحين في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً في الشرطة برتبة رائد قتل مساء اليوم بإشتباك مع مسلحين مطلوبين خلال مداهمة للقبض عليهم في ناحية ابي صيدا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط في الشرطة باشتباك مع مسلحين في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط في الشرطة باشتباك مع مسلحين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).