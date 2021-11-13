2021/11/13 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة الإكوادورية عن مقتل 52 شخصا على الأقل جراء اشتباكات في سجن ليتورال في مدينة غوياكيل غرب البلاد.وقالت قائدة الشرطة، الجنرال تانيا فاليرا، في تصريح صحفي إن الاشتباكات بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 58 شخصا جراء اشتباكات في سجن غرب الإكوادور المركز الخبري الوطني.

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