العراق.. أسئلة الفوضى والانتفاضة 

2021/11/13 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت المستقطع ما بين التسوية والانتفاضة، تراهن بعض القوى الخاسرة في الانتخابات على الفوضى، كورقة تهديد تستخدمها للضغط على جميع الأطراف الداخلية والخارجية المعنية بالحفاظ، ولو نسبيا، على الاستقرارين السياسي والأمني

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