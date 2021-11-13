أمّة الإسلام ليست قوّة من أجل التحرير بل قوّة ضده – نحتاج ثورة حقيقيّة - شادي الشماوي

2021/11/13 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي أمّة الإسلام ليست قوّة من أجل التحرير بل قوّة ضده – نحتاج ثورة حقيقيّةبوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " ، عدد 725 ، 8 نوفمبر 2021www.revcom.us-en-bob_avakian-nation-islam-not-force-force-against-emancipation-we-need-real-revolutionلويس فراغان و أمّة الإسلام ( NOI) التي يترأّسها يقدّما نفسيهما على أنّهما يعارضان بغضب و شدّة تفوّق البيض .



إلاّ أنّ الحقيقة هي أنّ لا عقيدة ا/ّة الإسل ......





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