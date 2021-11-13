دولة اوربية تنوي نشر صواريخ على حدودها الجنوبية

2021/11/13 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف اليوم السبت أن بلاده تخطط لنشر منظومات صواريخ “نيبتون” المضادة للسفن على حدودها الجنوبية.

وخلال زيارة قام بها إلى مدينة بيرديانسك جنوبي البلاد قال الوزير إنه يعطي أهمية بالغة لوجود هذه المنظومات بين أسلحة القوات البحرية الوطنية.

ونقل موقع وزارة الدفاع عن ريزنيكوف أن أوكرانيا تطور شراكتها العسكرية مع الدول الغربية وخاصة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن زورقين أمريكيين من نوع “أيلند” ينفذان حاليا مهامهما ضمن تشكيل الأسطول البحري الوطني، وهناك زورقان إضافيان من النوع نفسه في طريقهما إلى أوكرانيا.



كما أكد ريزنيكوف أن أوكرانيا تتعاون عسكريا مع تركيا، مذكّرا بأن أنقرة وردت لكييف المنظومة الأولى من طائرات “بيرقدار” المسيرة، كما بدأ في مصنع تركي بناء جسم فرقيطة من طراز ADA لسد احتياجات الأسطول الحربي الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في أغسطس الماضي أن بلاده تخطط لتنفيذ برنامج كبير لتطوير القوات البحرية الوطنية بحلول عام 2035، مضيفا أن الأعمال جارية لإحداث البنية التحتية اللازمة لبناء غواصات صغيرة وفرقيطات وزوارق عسكرية، وإقامة قواعد بحرية في البلاد، بما في ذلك في مدينتي بيرديانسك وأوتشاكوف.

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