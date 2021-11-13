2021/11/13 | 22:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعتزم النمسا فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا اعتبارا من، الأحد، بحسب مسودة الاقتراح.وبموجب الخطة، ستدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأحد وستظل سارية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النمسا تفرض إغلاقآ على غير الملقحين ضد كورونا..



لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

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