2021/11/13 | 23:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة والإطار التنسيقي .. حب من طرف واحد !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tqISOaV1QVc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومة والإطار التنسيقي .. حب من طرف واحد !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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