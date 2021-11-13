النمسا تفرض إغلاقا على غير الملقحين ضد كورونا.. لهذا السبب

2021/11/13 | 23:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعتزم النمسا فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا اعتبارا من، الأحد، بحسب مسودة الاقتراح.وبموجب الخطة، ستدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأحد وستظل سارية حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء النمساوية (إي بي إيه).وتشير مسودة الوثيقة إلى أن هذه التدخلات ضرورية “لمنع انهيار الرعاية […]

ظهرت المقالة النمسا تفرض إغلاقا على غير الملقحين ضد كورونا..



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